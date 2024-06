SP: Minhocão ganha faixa para motos

A Prefeitura de São Paulo finalizou a implementação da faixa azul em mais duas vias da cidade. Uma delas é o Elevado João Goulart, também conhecido como Minhocão, que ganhou 5,5 km da sinalização dedicada às motos, entre o Largo Padre Péricles e a Praça Roosevelt, em ambos os sentidos.

E a Avenida do Cursino, no Sacomã, na zona sul, passa a ter agora com 1,7 km de Faixa Azul, entre a Rua Dom Villares e a Rua Marcos Fernandes.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem como meta entregar 200 km da nova sinalização até o fim de 2024. Com o cronograma já anunciado, a cidade deve chegar a 168 km no final de julho.

A primeira via que recebeu o projeto da Faixa Azul foi a Avenida 23 de Maio, em 25 de janeiro de 2022. Após um ano, no trecho de 5,5 km, não foi registrado nenhum acidente fatal, destacou a Prefeitura.

Motociclistas estão entre as principais vítimas da violência no trânsito na capital paulista, que teve em 2023 o ano com maior número de mortes por acidentes com veículos desde 2015. Atualmente, a frota de motos da cidade é de 1,3 milhão de veículos em circulação.