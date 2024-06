No hospital, Fafá de Belém tranquiliza fãs após acidente doméstico

Fafá de Belém usou suas redes sociais na última quinta-feira, 27, para tranquilizar os seus fãs após aparecer no hospital, por conta de um acidente doméstico.

Por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, a cantora de 67 anos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho e disse que estava se recuperando para voltar para à sua rotina.

Confira o vídeo aqui

"Amores, passando aqui pra agradecer pelo carinho comigo! Sigo obediente e vou dando notícias. Estou aqui me cuidando, fazendo todos os meus exames, para ver quando posso voltar as minhas atividades em pleno. A vida da gente... eu vou caminhar para frente. E a gente tem que caminhar com saúde, respeitando o nosso tempo, respeitando o tempo do nosso corpo", disse ela.

Na última quarta-feira, 26, Fafá já tinha usado suas redes para explicar por que ela tinha ido para o hospital. "Eu levei um 'tropicão' no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos e desse 'tropicão' eu tive uma lesão no joelho. Eu estou super chateada, tinha uma programação intensa com pessoas que eu amo, mas não vou poder cumprir", contou.