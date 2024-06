Lilia Cabral elogia Tony Ramos em seu retorno às gravações após cirurgias

A atriz Lilia Cabral usou seu perfil no Instagram para homenagear o colega de profissão Tony Ramos, que passou por duas cirurgias no cérebro para tratar de um sangramento intracraniano e voltou a atuar um mês após as intervenções médicas. "Obrigada, Tony, por tudo, pelo seu carinho, generosidade e o seu imenso talento", disse a atriz nesta sexta-feira, 28.

Na última quarta-feira, 26, o artista retornou ao set de A Lista, filme dos Estúdios Globo, para finalizar as gravações. No longa, Tony interpreta Antenor, par romântico de Laurita, personagem de Lilia Cabral. A Lista é uma adaptação da peça de teatro de mesmo nome, escrita por Gustavo Pinheiro, com direção de José Alvarenga Júnior.

Ainda na publicação, a atriz compara a história de seus personagens e a vida real. "Antero é o nome do personagem do Tony e, sem ele, a Laurita não conseguiria ver o sol subindo no mar de Copacabana e, sem o Tony, muito menos".

O filme está nas fases finais de produção, faltando apenas uma sequência de quatro páginas do ator para edição. E durante seu retorno, na quarta-feira, Tony disse estar feliz e comentou como foi sua recepção no set de filmagens.

Em nota, o ator chamou o retorno à atuação de "recomeço". "Eu estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso", disse. Ele também detalhou a forma como foi recebido nos estúdios. "A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado. Isso mostra que existe muito afeto e respeito entre nós", afirmou.