Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos no Japão

Pombinhos apaixonados? Bruna Marquezine e João Guilherme estão sendo vistos em diversos lugares juntinhos. E adivinha só? Foram flagrados outra vez!

No dia 27 de junho um fã tirou uma foto com o casal no Japão, onde João mostrou que está viajando.

Internautas já haviam apontado que Bruna teria ido na viagem após uma mão feminina aparecer em uma das fotos do ator, e agora a confirmação veio com a imagem dos dois juntinhos por lá!