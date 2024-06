Saraus se destacam na programação do Sesc Santo André

Em julho, o Sesc Santo André recebe uma série de saraus imperdíveis. O mês começa com o Sarau do Binho, no dia 3, que há duas décadas reúne artistas da zona sul, incluindo poetas, artistas plásticos, músicos e cineastas. A ideia é que o evento não apenas celebre a poesia, mas também promova iniciativas de incentivo à leitura. Já no dia 10, o Sarau das Parideiras, organizado pela Coletiva Editorial Me Parió Revolução, trara uma mistura única de dança, música e leituras poéticas de autoras como Carolina Maria de Jesus e Cristiane Sobral, focando nas vivências das mulheres negras e periféricas.

Dando sequências às apresentações, ´no dia 17, o Sarau da Consciência, movimento independente de Santo André que acontece desde 2016, destaca-se pela sua resistência e pelo compromisso com um ambiente de expressão artística autêntica e inclusiva, prezando pela ocupação dos espaços coletivos da cidade com as mais variadas linguagens. Finalizando o mês, dia 24, o Sarau LibertArte apresenta uma fusão literomusical com sete mulheres africanas, compartilhando suas raízes culturais através de poemas autorais e canções africanas, oferecendo uma experiência rica e transformadora.

Os saraus não apenas preservam e amplificam tradições e culturas, mas também fortalecem o tecido social e promovem um espaço de representação mais equitativa e inclusiva entre as mais diversas comunidades. Os encontros acontecerão às quartas-feiras, a partir das 20h, são gratuitos e de classificação livre, convidando o público a participar e se inspirar.

O Sesc Santo André fica na Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar.

PROGRAMAÇÃO

Sarau do Binho

O Sarau do Binho acontece há 20 anos na zona sul de SP. É um encontro de pessoas ligadas às várias linguagens culturais: poetas, artistas plásticos, músicos, cineastas, fotógrafos, atores, da região de Campo Limpo. É um espaço de encontro humano, onde a literatura e a Poesia têm espaço privilegiado. O Sarau do Binho desenvolve várias ações de incentivo à leitura, como a Bicicloteca, Livros no Ponto, Kombiblioteca, Leitura Surpresa e a Felizs-Feira Literária da Zona Sul.

Dia 3/7, quarta, das 20h às 21h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Sarau das Parideiras

Com Coletiva Me Parió Revolução

Encontro poético realizado pela Coletiva Editorial Me Parió Revolução, a partir de intervenções de dança, música e leituras de poemas e contos. Fazem parte do Sarau, as obras publicadas pela editora, das escritoras Carolina Maria de Jesus, Cristiane Sobral, Cidinha da Silva, Dinha, Celinha Reis, Mixa, Dri Reverso, Jaiana Batista, Glau Dantas, entre outras. Busca-se envolver o público no universo das mulheres negras e periféricas, parideiras de mundos, de

artes e de revoluções.

Dia 10/7, quarta, das 20h às 21h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Sarau da Consciência

O Sarau da Consciência é um movimento que promove arte e cultura de forma independente desde 2016. Estar presente de maneira independente exige muita resistência e, desde o começo, promove eventos semanais, às terças-feiras, no centro da cidade de Santo André, acreditando no poder da arte como tudo que é feito com verdade e amor. Não necessariamente as artes clássicas ou algo que de fato seja palpável, o Sarau da Consciência promove a arte no seu mais puro ato: o de partilha, de fala e escuta.

Dia 17/7, quarta, das 20h às 21h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos

Sarau Libertarte

Com Coletivo Poetas do Tietê

O Sarau LibertArte é uma atividade literomusical com 7 mulheres

africanas. Essas mulheres vêm da África do Sul, de Essuatíni, (oficialmente

Reino de Essuatíni e anteriormente conhecido como Suazilândia),

da Namíbia e de Angola. Elas apresentam poemas autorais falando de suas

raízes e de suas experiências no Brasil, inclusive de seu período no cárcere.

Além dos poemas, apresentam também canções africanas e percussão.

Dia 24/7, quarta, das 20h às 21h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos