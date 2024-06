Setor público tem déficit primário de R$ 63,895 bilhões em maio, afirma BC

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 63,895 bilhões em maio, após superávit de R$ 6,688 bilhões em abril. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Banco Central (BC).

Esse foi o pior desempenho das contas públicas para o mês desde 2020, quando o resultado havia sido de rombo de R$ 131,4 bilhões. Em maio de 2023, houve déficit primário de R$ 50,172 bilhões. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

O déficit primário de maio foi maior do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de rombo de R$ 59,0 bilhões, mas ficou dentro do intervalo. Todas as estimativas sugeriam um resultado negativo, de R$ 70 bilhões a R$ 26,8 bilhões.

O resultado do setor público foi composto por um déficit primário de R$ 60,778 bilhões do governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS); déficit primário de R$ 1,078 bilhão nos Estados e municípios; e déficit de R$ 2,039 bilhões das empresas estatais. Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 559 milhões e os municípios, déficit de R$ 1,637 bilhão.

Acumulado

As contas do setor público consolidado acumulam déficit primário de R$ 2,575 bilhões de janeiro a maio de 2024, ou 0,06% do PIB, informou o Banco Central. No mesmo período de 2023, tinham superávit de R$ 28,529 bilhões.

No acumulado deste ano, o governo central tem déficit primário de R$ 30,451 bilhões, ou 0,66% do PIB. Os governos regionais (Estados e municípios) têm superávit primário de R$ 32,123 bilhões (0,69% do PIB), enquanto as empresas estatais somam déficit de R$ 4,247 bilhões (0,09% do PIB).

Os Estados têm superávit primário de R$ 33,726 bilhões, o equivalente a 0,73% do PIB. Os municípios somam um déficit primário de R$ 1,602 bilhão, ou 0,03% do PIB.