Japão tomará medidas contra movimentos excessivos do iene, afirma o ministro das Finanças

O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que o governo tomaria as medidas apropriadas contra movimentos excessivos do iene, embora tenha se recusado a comentar se acha que o recente enfraquecimento do iene é excessivo.

"Estou profundamente preocupado com os efeitos dos movimentos rápidos e unilaterais no mercado de câmbio sobre a economia", disse Suzuki em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 28. Ele acrescentou que a credibilidade do iene permaneceu ilesa.

O iene enfraqueceu brevemente para 161 em relação ao dólar, o nível mais baixo desde dezembro de 1986, durante as negociações nesta noite. Suzuki também anunciou que Atsushi Mimura foi nomeado o novo principal oficial monetário do país e substituirá Masato Kanda no final de julho. Mimura é atualmente o diretor-geral do escritório internacional do Ministério de Finanças. Fonte: Dow Jones Newswires.