São Paulo espanta nova zebra diante do Criciúma e volta a ganhar apesar de falha de Jandrei

O São Paulo pôs fim à sequência de quatro jogos sem vitória, ao superar o Criciúma, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no MorumBis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo que parecia tranquilo, a insegurança do goleiro Jandrei fez o torcedor tricolor temer um novo tropeço na reta final, mas não houve tempo suficiente para reação dos visitantes.

Diante de um adversário instável como é o Criciúma se torna uma dura tarefa mensurar qual o grau de recuperação do bom futebol pelo lado do São Paulo. O gol cedo tornou a vida tricolor mais fácil no jogo. A qualidade de Lucas Moura amplia o repertório do time da casa, mas falta a ele manter o nível. Os próximos desafios serão determinantes para os são-paulinos para que haja um noção mais clara sobre o potencial do time. O goleiro Jandrei voltou a cometer falhas, que poderiam ter custado caro ao São Paulo. O torcedor conta os dias para o retorno de Rafael, que está servindo a seleção brasileira na Copa América.

Com o resultado, o São Paulo vai para a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, seis a menos do que o líder Flamengo. O Criciúma, por sua vez, estaciona na 13ª colocação, com 12 pontos, dois a mais que o Atlético Goianiense, time que abre a zona de rebaixamento.

Não houve tempo para que o torcedor são-paulino lembrasse da goleada (4 a 1 ) sofrida na rodada anterior para o Vasco. Lucas Moura fez fila, o zagueiro do Criciúma cortou mal e a bola sobrou para Alisson, que emendou e anotou o primeiro gol do jogo com um minuto de bola rolando.

O São Paulo se manteve no ataque, pressionando o Criciúma. Aos 22, Luciano cobrou uma falta certeira, a bola passou pela barreira - mal montada - e morreu no fundo do gol de Gustavo. No restante da primeira etapa, a equipe tricolor persistiu no setor ofensiva e levou raros sustos por parte da equipe catarinense.

No retorno do intervalo, o jogo perdeu ritmo. O placar favorável ao São Paulo permitiu aos comandados de Zubeldía adotar a nova postura. Mesmo assim, os donos da casa eram mais perigosos por causa do controle do jogo e alto percentual de posse de bola.

O Criciúma aumentou o volume de jogo por alguns minutos, mas de forma insuficiente para de fato assustar a defesa tricolor. Para marcar, o time catarinense precisou da ajuda do goleiro Jandrei. Já nos acréscimos, o goleiro são-paulino cobrou o tiro de meta no pé de Arthur Caike, que não desperdiçou e descontou, aos 47.

No próximo domingo, às 16h, o São Paulo reencontra seu ídolo Rogério Ceni, no MorumBis. O jogo diante do vice-líder Bahia é um dos mais esperados da rodada. No mesmo dia, às 18h30, o Criciúma mede forças com o Internacional, no Estádio Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 CRICIÚMA

SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson (Galoppo) e Lucas Moura (Juan); Luciano (Wellington Rato), Calleri (Diego Costa) e Ferreirinha (Michel Araújo). Técnico: Luis Zubeldía.

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Newton (Trauco) e Ronald Lopes (Barcia); Marquinhos Gabriel (Fellipe Mateus), Eder (Allano) e Arthur Caike. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Alisson a 1, Luciano aos 22 minutos do 1º tempo; Arthur Caike, aos 47 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano, Arboleda, Claudinho, Newton, Ronald Lopes e Marquinhos Gabriel.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

PÚBLICO - 28.008 torcedores.

RENDA - R$ 1.382.121,00.

LOCAL: MorumBis.