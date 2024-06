Fim de uma era: Google desativará rolagem infinita no desktop e nos celulares

Entre 2021 e 2022, o Google lançou o recurso de rolagem infinita nos resultados de sua busca, o que significava que a página de pesquisa não teria mais fim, eliminando-se os botões para as páginas seguintes. Assim, bastava deslizar ou descer a página para ver mais resultados. Agora, porém, o mecanismo de busca começou a encerrar esse recurso, retomando os botões ao fim de cada página.

A notícia é do site Search Engine Land, que diz ter como fonte um porta-voz do Google. Embora a função ainda esteja disponível no Brasil, a informação é de que a rolagem infinita começou a ser aposentada nesta terça-feira, 25, na versão web. Dessa forma, o retorno das páginas numeradas já pode ser notada no desktop. Já nos celulares e tablets, a função será desativada nos próximos meses.

A partir de então, retornará o botão de "Mais resultados" aos dispositivos móveis e "Próximo" aos computadores, ao final de cada página de pesquisa.

De acordo com o porta-voz, a mudança dará mais rapidez ao mecanismo de busca, em vez de simplesmente mostrar resultados em que, muitas vezes, o usuário não está interessado. "O Google também nos contou que descobriu que carregar mais resultados automaticamente não levava a uma satisfação significativamente maior", declara o Search Engine Land.

Ainda segundo o portal, a informação é importante para quem possui sites próprios. Isso porque, se o seu website for jogado para a página dois, ele possivelmente receberá menos cliques - e, portanto, menos tráfego - do que com a opção de rolagem contínua, já que nem todo mundo visitará a página dois do Google.

Afinal, na época em que o recurso foi lançado para dispositivos móveis, o mecanismo de busca afirmou que "a maioria das pessoas que desejam informações adicionais tende a navegar em até quatro páginas de resultados de pesquisa". Depois disso, muitos dos sites resultantes de pesquisas ficam para trás.