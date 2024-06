Torcedores do Corinthians invadem CT, Parque São Jorge e sala de Augusto Melo

Revoltados com a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, cerca de 30 torcedores ligados a uma torcida organizada invadiram o CT Joaquim Grava, o Parque São Jorge e a sala do presidente Augusto Melo nesta quinta-feira. Eles acessaram o local com morteiros e gritaram palavras de ordem e xingamentos contra a direção do clube.

Os jogadores do Corinthians estão de folga nesta quinta após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, na Neo Química Arena. O clube registrará um boletim de ocorrência sobre as invasões ocorridas em suas propriedades. No Parque São Jorge, os torcedores entraram na sala do presidente Augusto Melo e quebraram objetos. Eles tiveram uma conversa com o mandatário e Marcelo Mariano, diretor administrativo.

O diálogo dos torcedores com Augusto Melo durou cerca de uma hora e meia e foi acompanhada por policiais. Na conversa, de acordo com o delegado Cesar Saad, da delegacia de repressão aos delitos de intolerância esportiva, os corintianos reforçaram as reivindicações referentes à melhoria no desempenho da equipe e não citaram questões envolvendo o caso com os valores do patrocínio da Vai de Bet.

"Não houve ninguém machucado. A torcida protesta contra os maus resultados em campo e a classificação do time na tabela do Campeonato Brasileiro. Os corintianos cobram melhorias na equipe. Os últimos resultados não têm sido favoráveis e essa é a reclamação dos torcedores", afirmou Saad.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível identificar que alguns torcedores gritam que "acabou a paz" no Corinthians. Outra frase ouvida foi "agora é guerra". Parte dos invasores deixou o CT pelo portão principal e outros por uma área lateral, onde há um alambrado que protege a área, pela qual eles entraram no local.

Pouco depois, viaturas da Polícia Militar e motos da Rocam foram chamadas para restabelecer a segurança no local, mas ficaram pouco tempo no CT e partiram para a região do Parque São Jorge, sede do clube social do Corinthians. Ninguém foi detido.

O Corinthians vive péssima fase. O time não vence há seis jogos na temporada e soma apenas um triunfo no Brasileirão. Após 12 partidas, a equipe alvinegra está na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª colocação. O próximo compromisso é o dérbi com o Palmeiras, na segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque.