Agenda cultural SP: fim de semana tem Festival Turá no Ibirapuera e festa junina na Pinacoteca

Fim do período de festas juninas e início das férias escolares. É dessa forma que este fim de semana pode ser definido. E, com ele, muitas atrações na cidade. Entre os shows, os destaques são Ana Carolina, que encerra a turnê Ana Canta Cássia (Eller), e o Capital Inicial, que também se despede da turnê comemorativa de 40 anos da banda.

Tem mais: o Festival Turá, em sua terceira edição, terá a presença da dupla Chitãozinho & Xororó, que faz sua estreia em um festival de brasilidades. Ainda na música, mas já no teatro, a peça Go Back Torqu4to Vir Ver ou Vir, com o ator e cantor Ze Ed, celebra o legado do compositor Torquato Neto.

O espetáculo de dança Alice, da companhia Momix, faz duas únicas apresentações na cidade, assim como a atriz Rosane Gofman, com a peça Eu Sempre Soube....

Para quem busca programas ao ar livre, a Pina fará sua festa junina no sábado, 29. Já o Festival Viva! Japão celebra a cultura japonesa no Museu da Imigração, no sábado e domingo.

Confira todas as opções:

Shows

Eliana Pittman

27/6, quinta-feira, 21h30 - A cantora carioca celebra 50 anos de carimbó - ela foi pioneira, fora da região norte, a gravar o gênero - em show em que canta músicas como Sinhá Pureza, Carimbó do Mato e Dança do Carimbó. Eliana também canta seus grandes sucessos e uma seleção de marchinhas e sambas de enredo. O guitarrista Felipe Cordeiro fará uma participação especial. Onde: Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Água Branca. Quanto: R$ 15/R$ 50.

Jean William

27/6, quinta-feira, 20h - O tenor apresenta o espetáculo Cantos Brasileiros: Origens, acompanhado pela Camerata Filarmônica Voccalia e pelo Coralusp Sestina. No repertório, canções de Heitor Villa-Lobos, Claudio Santoro e Antonio Carlos Jobim em uma mescla de ritmos e de linguagens musicais africanas, indígenas e europeias. Onde: CEU Tiquatira. Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5.280, V. Moreira. Quanto: Gratuito.

GAFFF

27/6, quinta-feira, 18h; 28/6, sexta-feira, 18h - A Global Agribusiness Festival, evento organizado pela Datagro, terá palestras nacionais e internacionais, feira de negócios e experiências gastronômicas com aulas de gastronomia. A partir das 18h, com ingressos que podem ser adquiridos separadamente da entrada do evento, shows com nomes da música sertaneja. Apresentam-se Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus, Paula Mattos e Fiduma & Jeca. Onde: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Quanto: R$ 400 (apenas ingressos para os shows).

Música de Montagem

28/6, sexta-feira, 22h - O grupo faz show de lançamento do videoclipe da canção Melancholia II, de Sergio Molina e Chico César, inspirada no filme homônimo do cineasta dinamarquês Lars von Trier. Nesta apresentação, o quinteto também mostrará ao público músicas inéditas que farão parte de seu segundo álbum, com lançamento previsto para o segundo semestre deste ano. Onde: Casa de Francisca. Cine Teatro Porão. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Quanto: R$ 35.

Silibrina

28/6, sexta-feira, 22h - A banda liderada pelo músico Gabriel Nobrega apresenta show de lançamento do álbum Sonambulando, o terceiro da carreira. O trabalho instrumental traz canções com influências do jazz, funk, rock e pop misturados a ritmos populares, entre eles, frevo, maracatu e baião. Onde: Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade. Quanto: R$ 100.

Ana Carolina

28/6, sexta-feira, 22h; 29/6, sábado, 22h - A cantora Ana Carolina faz as duas últimas apresentações do show Ana canta Cássia - Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você, em que celebra o repertório da cantora Cássia Eller. Dividido em cinco atos, com direção de Jorge Farjalla, o espetáculo tem no roteiro músicas como Palavras e All Star. Onde: Tokio Marine Hall. Rua Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 290/ R$ 540.

Monica Salmaso

28/6, sexta-feira, 21h; 29/6, sábado, 21h (esgotado); 30/6, domingo, 18h - Cantora ligada às raízes da música brasileira, Mônica Salmaso apresenta o show Minha Casa, no qual revisita canções que gravou ao longo da carreira e mostra outras que ela nunca gravou. O espetáculo tem inspiração na série Oh, De Casa, que ela fez durante a pandemia, com duetos virtuais. Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 18/R$ 60.

João Bosco

29 de junho, sábado, 20h e 22h30 - O cantor e compositor João Bosco faz uma retrospectiva de 50 anos de carreira ao apresentar canções emblemáticas de seu repertório. Cinco décadas em canções traz músicas como O Bêbado e a Equilibrista, Bala com Bala, Papel Machê e De Frente Pro Crime. Bosco, que acaba de retornar de uma turnê nos Estados Unidos, define o show como "um olhar para o futuro, com novas interpretações e a mesma paixão que sempre coloquei em cada acorde." Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 260/R$ 300.

Capital Inicial

29/6, sábado, 22h30 (esgotado); 30/6, domingo, 20h - O grupo faz o encerramento da turnê 4. 0, que celebrou as quatro décadas de carreira de uma das principais bandas do BRock. Comandada pelo vocalista Dinho, a banda toca sucessos como Primeiros Erros, À Sua Maneira, Natasha e Fátima. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 220/R$ 380.

Festival Turá

29/6, sábado; 30/6, domingo, 11h30/22h - O Festival Turá chega a sua terceira edição com uma novidade: a inclusão, pela primeira vez, de uma dupla sertaneja em um festival de brasilidades. Chitãozinho & Xororó encerram o primeiro dia do evento, no sábado, por volta das 20h25. Antes deles, se apresentam atrações como o trio Os Garotim, a cantora Filipe Catto, a banda Nação Zumbi e o grupo Fresno, que convida Pabllo Vittar. No domingo, os convidados principais são Alcione e Djavan, que serão precedidos por nomes como Adriana Calcanhotto e Rubel, Mãeana e MC Cabelinho. Onde: Parque Ibirapuera. Portão 10. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana Quanto: R$ 187/R$ 720.

Priscilla

30/6, domingo, 20h - Em nova fase de carreira, a cantora Priscilla apresenta a turnê A Experiência, com músicas de seu mais recente álbum,voltado para o pop. A artista apresentará também seu alter ego, Enyla, que fará parte do show. Leandrinho, do Bonde do Tigrão, fará participação especial. Onde: Tokio Marine Hall. Rua Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 180/R$ 240.

Edson Cordeiro

30/6, domingo, 19h30 - O cantor celebra os 25 anos do show Disco Clubbing, com hits da disco music de todos os tempos. Acompanhado por banda e backing vocals, Cordeiro interpreta clássicos como I Will Survive, Macho Man, You Make Me Feel e Y.M.C.A. Onde: Love Cabaret. R. Araújo, 232, República. Quanto: R$ 45.

Erudito

Lozakovich e o lirismo de Saint-Saëns

27/6, quinta-feira, 20h30; 28/6, sexta-feira, 20h30 - Com regência de Thierry Fischer, a Osesp toca a Sinfonia nº 4 em mi menor, do compositor Johannes Brahms, e as Bachianas Brasileiras nº 1, do maestro brasileiro Heitor Villa-Lobos, além do Concerto para violino nº 3 em si menor, do francês Camille Saint-Saëns - esta com a participação do violinista sueco Daniel Lozakovich. Onde: Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Quanto: R$ 183/R$ 271.

Teatro

Catábase em 5 Sonhos - Com direção de Marcos Gomes, o espetáculo solo conduzido por Andrea Tedesco traz uma personagem que, diante da morte do seu tio, irmão do seu pai, 12 anos após a morte de sua avó, se vê em uma rodoviária de Curitiba tentando retornar a São Paulo com uma mala grande repleta de fotos, documentos e cartas da família e quatro urnas funerárias. A partir disso, a encenação passa a discutir diferentes maneiras de lidar com a morte. Quando: De 27/6 a 14/7. 5ª a sábado, 21h; domingo, 20h. Onde: Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Liberdade. Quanto: Gratuito (reservar pelo site ou retirar na bilheteria 1 semana antes).

Go Back Torqu4to Vir Ver ou Vir - O ator e cantor Ze Ed apresenta uma fragmentação da obra do poeta e compositor Torquato Neto (1944-1972). Em cena, ele e seus companheiros de espetáculo leem textos e poemas de Torquato e interpretam canções que ficaram famosas entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970, compostas pelo homenageado. Entre elas, estão Mamãe Coragem e Três da Madrugada, ambas gravadas por Gal Costa, Cajuína, que Caetano fez para celebrar Torquato, e Go Back, dos Titãs. Quando: 29/6, sábado, 20h e 30/6, domingo, 19h. Onde: Teatro Oficina. R. Jaceguai, 520, Bixiga. Quanto: R$ 80.

Eu Sempre Soube... - O monólogo da atriz Rosane Gofman traz a história da jornalista Majô Gonçalo, que está lançando o livro Eu Sempre Soube ... e palestrando sobre o amor incondicional que mães de pessoas de pessoas LGBTQIAPN+ sentem pelos seus filhos. O texto e direção são de Márcio Azevedo. Quando: 29/6, sábado, 17h30. Onde: Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. Quanto: R$ 100.

Dança

Alice - O diretor Moses Pendleton, da companhia Momix, se inspirou nos clássicos Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, de Lewis Carroll, para criar o espetáculo Alice. Na visão de Pendleton, Alice e seus colegas de aventura ficam gigantes no palco, são sugados por tubos, saltam e desaparecem aos olhos do público, ao longo de 22 vinhetas. Quando: 29/6, sábado, 16h e 21h. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida. Quanto: R$ 120/R$ 360.

Exposição

Sutorito Fashion: moda das ruas - A exposição apresenta as tendências de moda de rua do Japão desde a década de 1950 até os dias atuais por meio de mais de 100 registros fotográficos. A mostra coordenada por Souta Yamaguchi aborda diversas tendências, como o cinema e a música, assim como a contracultura japonesa, surgida em resposta às mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas em diferentes épocas. Quando: 3ª a 6ª, 10h/18h; sábados, domingos e feriados, 10h/19h. Até 20/10. Onde: Japan House São Paulo. Av. Paulista, 52, Bela Vista. Quanto: Gratuito.

A.R.L. Vida e Obra - A mostra destaca o legado do artista paulista Antônio Roseno de Lima (1926-1988), com gravuras, quadros, fotografias e projeções que traçam um panorama de sua produção artística. Com cores fortes, Roseno de Lima, apesar das condições adversas em que vivia, na favela de Três Marias, em Campinas, expressava seus sonhos e observações do cotidiano por meio de um arte bruta em que aparecem autorretratos e imagens de onças, vacas, galos, Santos Dumont, bêbados, mulheres e presidentes entre seus principais temas. Quando: Diariamente (excetos 3ªs), 9h/ 20h. Até 19/9. Onde: Centro Cultural Banco do Brasil. Prédio Anexo. R. da Quitanda, 80, Centro Histórico. Quanto: Gratuito.

Monumental - Angelo Venosa, Beatriz Milhazes, Jorge Guinle, Leda Catunda e Luiz Zerbini - A mostra coletiva apresenta obras que exploram o conceito de monumentalidade desses artistas que são expoentes da Geração 80 da arte brasileira. Um dos destaques é a obra tridimensional Catilina, de Angelo Venosa (1954-2022), que usa madeira, tecido e fibra de vidro para compor uma grande ampulheta sustentada sobre três pernas de madeira. Quando: 2ª a 6ª, 10h/18h; sábados, 10h/ 16h Até 20/7. Onde: Pinakotheke São Paulo. R. Ministro Nelson Hungria, 200, Morumbi. Quanto: Gratuito.

ArPa - Feira de Arte - A terceira edição da feira vai reunir mais de 40 galerias nacionais e internacionais de arte contemporânea expostas em cinco diferentes setores. Neles, estarão peças de nomes como Advânio Less, Buu Kennedy, Frida Baranek, Niobe Xandó, Paulo Bruscky, Renato Rios, Siron Franco e Waltercio Caldas. Paralelamente à ArPa, ocorre a Made - Mercado, Arte e Design, com a participação de 75 estúdios de diferentes regiões do País que fazem uma mostra focada no colecionismo. Quando: De 26 a 30 de junho. 5 ª a sábado, 13h/21h; domingo, 11h/19h. Onde: Mercado Livre Arena Pacaembu. R. Capivari, Portão 23, Pacaembu. Quanto: R$ 60.

Cinema

Sing Alone - Priscilla - A Rainha do Deserto - O projeto celebra os 30 anos de lançamento do filme Priscilla - A Rainha do Deserto, do diretor Stephan Elliott, com uma espécie de karaokê coletivo em que o público, durante os números musicais do filme, será convidado a cantar e dançar com as canções presentes na trilha sonora. Entre elas estão os clássicos I Will Survive, de Gloria Gaynor e Fernando e Mamma Mia, do grupo ABBA. Quando: 30/6, domingo, 17h. Onde: Auditório MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Quanto: R$ 20.

Passeio

Pina Junina - A instituição promove sua primeira festa junina. A agradável praça dentro da Pina será o espaço para comidas e bebidas típicas que ficarão por conta do projeto Pão do Povo da Rua, iniciativa do Instituto de Pesquisa da Cozinha Brasileira que atua no território da Luz. Na parte musical, os grupos Grupo Cupuaçu e o Pé de Manacá. Quando: 29 de junho, sábado, 13h/20h. Onde: Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273, Luz. Quanto: Gratuito.

Festival VIVA! Japão - A segunda edição do festival que celebra a cultura japonesa terá diversas atividades, entre elas, dança, música, gastronomia, audiovisual, além de oficinas de técnicas artísticas e artesanato. No jardim do Museu da Imigração, o palco receberá a cantora japonesa Karen Ito, apresentações de Taikô - tradicionais tambores japoneses -, o grupo Shyudaiko e o show do mágico Luciano Takeda, conhecido na comunidade japonesa como o Mago dos Balões. A diretora Tizuka Yamasaki marcará presença no sábado, 29, às 14h, para exibição de seu documentário Tomie, que mergulha na vida e obra da renomada artista plástica Tomie Ohtake. Quando: 20 e 30/6, sábado e domingo, 10h/18h. Onde: Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. Quanto: Entrada Gratuita.