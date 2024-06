Santos apresenta Paulo Bracks como CEO em meio à crise na Série B: 'Correção de rotas'

"O Santos não cabe em uma Série B". Esse foi o discurso de Paulo Bracks, novo diretor-executivo do Santos, que foi apresentado nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. Ele chega com a missão de organizar o clube no objetivo de encaminhar um retorno sem grandes sustos à elite do futebol nacional. Com passagens por times como América-MG, Internacional e Vasco, o novo profissional vai atuar na função de gestor e, informalmente, será tratado como um CEO.

Em uma conversa que durou pouco mais de uma hora, Bracks colocou o profissionalismo como um dos braços da sua atuação e disse que a prioridade vai ser organizar as diversas áreas do clube em torno do futebol.

"Santos é um clube de futebol. O Santos está numa posição onde não deveria estar. Faz parte da minha função estar ao lado do departamento profissional. Vou auxiliar na questão organizacional, na comunicação entre as áreas e também na parte financeira. Estamos preparados para esse retorno à elite", afirmou.

O ponto central das perguntas foi em relação não só ao comando técnico do time, mas também ao trabalho de Alexandre Gallo, diretor de futebol. Recém-chegado, Bracks se esquivou ao ser questionado sobre o desempenho do dirigente. No entanto, disse estar pronto para tomar decisões que julgar necessárias.

"Tenho 24 horas de clube e seria leviano falar alguma coisa. O Gallo é um dos gestores que está sob o meu guarda-chuva. Estive com ele em duas reuniões dentro do CT. Darei todo o respaldo e serei uma linha direta com a comissão técnica. Tudo que precisar ser feito para contribuir com nosso objetivo, será executado", comentou.

O fato de chegar no meio da temporada e em um momento em que o Santos tenta se recuperar na Série B foi minimizado pelo executivo, que prometeu ação em sua gestão. "Penso diferente. Estou chegando antes da próxima temporada do ano que vem. Isso vai me permitir um diagnóstico melhor. Vamos buscar uma eficácia para 2025. Vamos corrigir rotas se for necessário", comentou.

O Santos ocupa o quinto lugar na classificação da Série B e contabiliza 19 pontos. Após sofrer quatro derrotas seguidas no torneio e sofrer com a revolta da torcida, a equipe vem de uma vitória (sobre o Goiás) e um empate diante do Mirassol. Líder do torneio, o América-MG comanda a tabela com 22 pontos.