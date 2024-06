Mediana de diversos modelos para juro neutro subiu de 4,8% no 2º tri de 2023 para 5%, diz BC

O Banco Central repetiu no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado nesta quinta-feira, 27, um estudo sobre diversas estimativas para a taxa real de juros neutra do Brasil, editado pela primeira vez no documento de junho de 2023. Considerando a mediana das metodologias usadas, a taxa estaria em 5% agora, de 4,8% na última divulgação do box.

A estimativa oficial do BC para o juro real neutro - elevada de 4,5% para 4,75% na última ata do Comitê de Política Monetária (Copom) - é mais baixa do que sugerem esses cálculos. Mesmo no segundo trimestre de 2023, quando a mediana era de 4,8%, o BC optou por manter o seu número em 4,5%.

"Em sendo uma variável não observável sujeita a elevada incerteza na sua mensuração, é recomendável a utilização de várias metodologias. Considerando esse conjunto de medidas, o Copom decidiu elevar a taxa de juros real neutra utilizada nas projeções de 4,5% para 4,75% a.a. no horizonte considerado", diz o RTI.