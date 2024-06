Pierre Gasly e Lance Stroll estendem contratos com suas equipes

A quinta-feira começou movimentada no mundo da Fórmula 1. Na véspera das primeiras atividades do GP da Áustria na pista, Alpine e Aston Martin anunciaram renovações com os pilotos Pierre Gasly e Lance Stroll, respectivamente. As decisões deram sequência à "dança das cadeiras" no grid para a temporada 2025.

O anúncio mais esperado era sobre Gasly, que tinha contrato somente até o fim deste ano. A Alpine não revelou detalhes sobre a duração do novo vínculo, algo recorrente entre os times da F-1, mas garantiu que a extensão inclui "2025 e além". A equipe também falou em "contrato de longo prazo".

Com a renovação, a Alpine já tem garantido o seu primeiro piloto para o campeonato do ano que vem. O outro assento ainda está vago porque a equipe já anunciou que não renovará o vínculo de Esteban Ocon. Entre os candidatos a esta vaga estão novatos, como o australiano Jack Doohan, e pilotos mais experientes, como o alemão Mick Schumacher, atualmente fora do grid, e o espanhol Carlos Sainz Jr., que deixará a Ferrari no fim do ano.

"Me sinto em casa nesta grande equipe. Gosto de fazer parte do projeto da Fórmula 1 e da visão mais ampla da Alpine Cars. Estou oficialmente aqui há mais de 18 meses e sempre foi meu plano construir um projeto de longo prazo com a equipe. Embora tenha sido uma temporada desafiadora na pista até agora, continuo fiel ao projeto e vou seguir por aqui", comentou o piloto francês.

Gasly disputa sua oitava temporada na F-1, somando 140 corridas até agora. O francês teve longa trajetória pelas equipes do grupo Red Bull, incluindo a Toro Rosso, atualmente chamada de RB, ex-AlphaTauri. Pela Alpine, ele soma 32 largadas, com 67 pontos somados. Seu melhor resultado foi a vitória no GP da Itália de 2020, pela então AlphaTauri.

Na Aston Martin, Lance Stroll estendeu seu contrato também sem uma duração específica, mas informou que o canadense estará na equipe quando a F-1 passar por profundas mudanças em seus motores, em 2026. Havia especulação sobre o futuro do piloto em razão dos resultados abaixo do esperado e também da aparente falta de interesse de Stroll em melhorar suas performances. O piloto é filho do empresário Lawrence Stroll, dono da Aston Martin na F-1.

"Estou muito feliz por ter me comprometido a permanecer com a equipe em 2025 e além. É incrível ver o quão longe avançamos nos últimos cinco anos. Crescemos muito como equipe e ainda há muito mais pelo que esperar", declarou o piloto, que forma dupla com o experiente Fernando Alonso. O espanhol tem vínculo até 2026.

Stroll iniciou sua trajetória na F-1 com a equipe Williams em 2017. Após duas temporadas com o time britânico, ele se transferiu para a Racing Point, equipe que seu pai comprou. O time se tornou a Aston Martin em 2021.

Em sua oitava temporada na F-1, Stroll nunca venceu na categoria. Mas soma uma pole position, no GP da Turquia de 2020. E soma três pódios.