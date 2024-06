Último dia para inscrição de propostas para a exposição Panorama 23

As inscrições para o projeto Panorama 23 , uma iniciativa que visa realizar uma exposição de fotos, vídeos, esculturas, pinturas, artes plásticas e visuais com a participação de 23 artistas, estão chegando à sua última semana. Os artistas interessados em apresentar suas obras e participar desse importante recorte da produção artística paulista atual têm até o dia 27 de junho para inscrever gratuitamente suas propostas artísticas por meio de um formulário disponível online.

O projeto é realizado pelo Instituto São Paulo de Arte e Cultura e pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de SP e conta com o apoio da Prefeitura de Diadema . Com curadoria do renomado professor livre-docente Carlos Zibel, a seleção dos artistas será ampla e irrestrita, baseada em critérios objetivos como atividade atual, trajetória artística, prêmios e reconhecimentos, além do nível técnico das obras.

O projeto visa destacar a importância da produção artística como forma de expressão única e ilimitada. Cada artista traz um cotidiano e um contexto social singulares, permitindo que a exposição ofereça aos visitantes a oportunidade de estabelecer conexões entre os criadores e suas obras, contribuindo para a percepção do próprio entorno dos espectadores. Por meio de diversas técnicas e da tecnologia acessível, como a de um simples celular, a exposição visa aproximar o visitante da criação em artes visuais, promovendo o empoderamento através da expressão artística.

" Queremos criar um espaço onde a arte seja acessível para todos e possamos mostrar a diversidade e a riqueza da produção artística paulista ", afirma Carlos Zibel, coordenador do projeto. " Quando promovemos e estimulamos a produção cultural e artística, estamos valorizando os artistas e suas criações. Oferecer atividades gratuitas é uma forma de democratizar a cultura. Acredito que expressar-se artisticamente é uma forma poderosa de empoderamento, e queremos que todos tenham a chance de viver essa experiência ".

A exposição Panorama 23 será realizada no Museu de Arte Popular - MAP de Diadema, sem cobrança de entrada. A mostra, que terá a duração de 30 dias, contará com um projeto expográfico próprio e apresentará cerca de 70 obras. A visitação para a exposição está programada para iniciar em 2 de julho com término em 2 de agosto de 2024.

Serviço

Projeto Panorama 23

Inscrições: até 27 de junho

Exposição: de 2 de julho a 2 de agosto de 2024

Duração: 30 dias

Vagas: 23 artistas selecionados

Público-alvo: População de Diadema e Araraquara, escolas e grupos de visitação

Local: MAP - Museu de Arte Popular

Endereço: R. Graciosa, 300 – Centro, Diadema - SP, 09910-660

Link para Inscrição: Aqui .