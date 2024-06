Bolsas da Europa operam em leve baixa, com cautela antes de dados e eleição francesa

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/06/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em leve baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que um clima de cautela prevalece antes de importantes dados de inflação dos EUA e do primeiro turno das eleições parlamentares da França.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,18%, a 513,88 pontos.

Investidores na Europa evitam fazer grandes apostas antes de uma pesquisa mensal sobre a inflação PCE dos EUA, que será divulgada apenas amanhã (28). Os números do PCE, métrica preferida de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), podem influenciar as expectativas para eventuais cortes dos juros básicos dos EUA este ano.

Antes disso, os EUA publicam hoje dados finais do Produto Interno Bruto (PIB) e do PCE referentes ao primeiro trimestre.

O tom cauteloso nos negócios europeus também precede as eleições legislativas da França, cujo primeiro turno está marcado para domingo (30). A previsão é de que a extrema direita conquiste a maior votação, bem à frente da aliança do presidente Emmanuel Macron.

Da agenda europeia desta quinta, o índice de sentimento econômico da zona do euro caiu inesperadamente em junho, a 95,9 pontos, pressionado por queda na confiança dos setores industrial e de serviços. A confiança dos consumidores do bloco teve leve avanço, confirmando estimativa preliminar.

Já no âmbito da política monetária, o BC da Suécia - conhecido como Riksbank - decidiu manter seu juro básico em 3,75%, mas sinalizou a possibilidade de dois ou três cortes da taxa na segunda metade do ano.

Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,20% e a de Paris recuava 0,44%, enquanto a de Frankfurt exibia leve avanço de 0,03%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,47%, 0,58% e 0,13%, respectivamente.

Entre ações individuais, a da Hennes & Mauritz (H&M) tombava quase 13% em Estocolmo, após a multinacional sueca de moda decepcionar com balanço trimestral e projeções.

*Com informações da Dow Jones Newswires