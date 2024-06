Falha em cápsula deixa astronautas sem data de retorno

Quando dois experientes astronautas da agência espacial americana, a Nasa, decolaram em um teste da nova cápsula da Boeing, eles esperavam voltar para casa a partir da Estação Espacial Internacional em uma semana ou mais. Agora já são três semanas e contando para Butch Wilmore e Suni Williams, enquanto a Nasa e a Boeing resolvem problemas de equipamento que surgiram no caminho.

Três datas potenciais de pouso foram canceladas e o voo de retorno deles agora está em espera. Esta semana, a Boeing disse que os problemas da cápsula Starliner não são uma preocupação para a viagem de volta e "os astronautas não estão abandonados". O voo de teste, muito adiado, é o primeiro com astronautas a bordo. A Boeing eventualmente se juntará à SpaceX no transporte de equipes para a estação espacial e de volta, para a Nasa.

OS PROBLEMAS

Cinco dos 28 propulsores da cápsula falharam durante a acoplagem, à medida que ela se aproximava da estação espacial. Todos, menos um propulsor, foram reiniciados e funcionaram durante um teste de disparo posterior, disse a Nasa.

Os funcionários suspeitam de que o calor de toda a ação dos propulsores na acoplagem causou o desligamento. O único propulsor defeituoso foi desligado e não é um problema para a viagem de volta, disse a Boeing. A cápsula foi lançada no dia 5 de junho com um pequeno vazamento de hélio, e mais quatro vazamentos surgiram até o momento em que alcançou a estação.

E MAIS PROBLEMAS

A Boeing e a Nasa dizem que considerarão datas de pouso assim que as caminhadas espaciais previstas para a missão terminarem. Mas na segunda-feira a agência cancelou uma dessas caminhadas, prevista para durar sete horas, após um vazamento de água do traje espacial de um astronauta.

Os astronautas Tracy Dyson e Mike Barratt abriram a escotilha para a câmara de descompressão da estação espacial quando Dyson relatou que água estava vazando do sistema de refrigeração do seu traje espacial. "Há literalmente água por toda parte aqui agora", disse.

Os astronautas deveriam remover uma caixa de comunicações com defeito e coletar amostras de micróbios do lado de fora do laboratório orbital. No início deste mês, outra caminhada espacial foi adiada após outro astronauta ter experimentado "desconforto no traje espacial".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.