Ana Hickmann mostra momento íntimo com Edu Guedes e se declara

Romance no ar! Ana Hickmann compartilhou com seus fãs vários momentos com seu novo namorado, Edu Guedes. Ela fez um vídeo reunindo várias ocasiões do casal, inclusive uma em que os dois estão na cama.

A apresentadora estava extra romântica em seu Instagram e colocou a música How Deep Is Your Love, do grupo Bee Gees como trilha sonora do vídeo e se derreteu na legenda:

Quando uma música diz tudo sobre a gente?. Te amo!