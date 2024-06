EUA: Fed diz que cartão de crédito e outros fatores explicam resultado do teste de estresse

O Federal Reserve (Fed) cita três fatores que explicam as perdas maiores indicadas no teste de estresse de bancos este ano na comparação com o exercício de 2023.

Em primeiro lugar, aumentos substanciais nos saldos de cartão de crédito e na inadimplência levaram a prejuízo maior nesse segmento, de acordo com o Fed.

A autoridade monetária explica também que as carteiras de crédito empresarial dos bancos se tornou mais arriscada, em parte por conta do rebaixamento nas classificações dos empréstimos.

Por último, o crescimento das despesas e a redução de taxas cobradas resultaram em menor receita projetada, conforme o Fed.

"Os quase US$ 685 bilhões em perdas totais projetadas incluem US$ 175 bilhões em perdas com cartões de crédito, US$ 142 bilhões em perdas com empréstimos comerciais e industriais e quase US$ 80 bilhões em perdas com imóveis comerciais", destaca.