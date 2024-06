Ex-galã de 'Malhação' se casa após pedido de noivado na guerra

Ex-galã de Malhação, Ronny Kriwat se casou com Tati Cukierkorn em uma cerimônia judaica realizada em São Paulo. A festa contou com a presença dos atores Bruno Gissoni, Yanna Lavigne e Fabio Beltrão como convidados. A cerimônia foi bem tradicional e marcada pela emoção dos noivos e dos familiares e amigos do casal.

Antes da troca de alianças, o casal passou por um momento complicado. O noivado aconteceu em meio a guerra de Israel contra o Hamas. Ronny pediu a mão de Tati na cidade de Negev, que fica no sul de Israel, apenas um dia depois do ataque do grupo islâmico.

Por conta disso, os dois precisaram ficar um tempo no país, mas alguns dias depois conseguiram retornar em segurança ao Brasil.