Guarani tem reunião com torcida organizada em tom de cobrança antes do clássico de Campinas

O clima esquentou no estádio Brinco de Ouro da Princesa nesta quarta-feira. Membros de torcida organizada foram recebidos na sala de imprensa do clube e cobraram o elenco antes do duelo com a Ponte Preta, marcado para o próximo domingo, às 18h30, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Estiveram presentes no local o presidente André Marconatto, o integrante do Conselho Administrativo Adriano Hintze, o superintendente de futebol Danilo Silva, o técnico Pintado, além de alguns líderes do elenco, como o goleiro Vladimir, o zagueiro Douglas Bacelar, o meia Luan Dias e o atacante Caio Dantas.

Apesar do tom de cobrança, não houve relatos de confusão. Os dirigentes do Guarani ouviram as reivindicações dos torcedores e prometeram dar a volta por cima na Série B, a começar pelo clássico com a Ponte Preta.

As cobranças acontecem em meio à má campanha do time na Série B. O Guarani não vence há oito jogos, a última e única vitória aconteceu no dia 11 de maio, quando venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, local do duelo com a Ponte Preta.

O Guarani é o lanterna da Série B, com apenas cinco pontos, contra 14 da Chapecoense, que ocupa a 16ª posição, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como de costume, os torcedores prometeram apoiar o time durante o clássico, mas prometeram novos protestos em caso de nova derrota.

Com isso, o clima esquenta ainda mais para o clássico de domingo. A Polícia Militar prometeu fortalecer a segurança nos pontos próximos do estádio e em lugares considerados mais prováveis de terem um encontro entre as torcidas e possíveis confusões. Há temor de represálias, ao final da partida, em caso de derrota do time bugrino.

O clássico, como todos disputados no Estado de São Paulo, será de torcida única. Sendo assim, apenas torcedores do Guarani estarão presentes no Brinco de Ouro da Princesa neste domingo.