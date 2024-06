Vamos ter candidatos nas cidades que temos perspectivas de disputar, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar que o PT pretende ter candidatos nos municípios que há condições para disputar. Em outras cidades, disse ele, o partido deve apoiar "aliados importantes". As declarações ocorreram ao portal UOL, nesta quarta-feira, 26. "Eu acho que a gente vai ter candidatos nas cidades que a gente tem perspectiva de disputar, e, em algumas, com aliados importantes", afirmou o presidente. Lula também reafirmou que fará participação pessoal em apenas alguns municípios e que levará em conta a sua base heterogênea no Congresso Nacional.