BCE: transmissão da política monetária tem sido mais forte que em ciclos anteriores, diz Lane

Economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane afirmou nesta quarta-feira, 26, que a transmissão da política monetária tem sido robusta e mais forte do que em ciclos anteriores, apesar do excesso de liquidez em determinadas áreas do setor bancário. "No futuro, o desafio será entender como a normalização do balanço patrimonial dos bancos centrais afetará a transmissão monetária nos próximos anos", pontuou Lane, em discurso preparado para evento.