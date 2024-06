Finlândia iniciará vacinação contra a gripe aviária em humanos

A Finlândia será o primeiro país a vacinar humanos contra a gripe aviária. Em nota, o Instituto Finlandês de Saúde e Bem-Estar (THL, na sigla em finlandês) afirmou que foram adquiridas 20 mil doses do imunizante por meio de aquisições conjuntas da União Europeia, para imunizar 10 mil pessoas com duas doses. A vacina contra a gripe aviária H5N8, desenvolvida para combater o vírus da gripe aviária do subtipo H5, recebeu autorização de comercialização na UE em abril de 2024.

O comunicado não especificou a data de início da vacinação, mas o THL disse que o processo deve começar o mais rápido possível.

A imunização será oferecida a maiores de 18 anos com maior risco de infecção, como pessoas em contato com animais em fazendas de produção de peles, envolvidos em manuseio ou eliminação de aves doentes ou na limpeza de instalações, além de trabalhadores de laboratório que manuseiam o vírus da gripe aviária.

Até agora, nenhuma pessoa foi infectada pelo vírus da gripe aviária na Finlândia. O objetivo da vacinação "é evitar uma situação em que o vírus da gripe aviária infecte humanos ao mesmo tempo que o vírus da gripe sazonal, o que poderia permitir o surgimento de um novo tipo de vírus", segundo o comunicado.