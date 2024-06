Digitalização e e-commerce podem impulsionar crescimento de países, afirma OMC

A iniciativa da Organização Mundial do Comércio (OMC) chamada de "Ajuda ao Comércio" pode ser um impulsionadora de crescimento econômico, redução da pobreza e desenvolvimento sustentável, principalmente se impulsionar a digitalização e o e-commerce entre nações, afirma a OMC em relatório divulgado nesta quarta-feira, 26, que define as prioridades do programa institucional em 2024. Segundo a OMC, a iniciativa recomenda que países desenvolvam novas parcerias para cooperação entre nações. A instituição afirma que é preciso aperfeiçoar as estruturas de transporte e pagamentos entre países, como forma de ampliar a capacidade de transporte entre economias e o ritmo de exportação.