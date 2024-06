Charge - 26 de junho de 2024

A gestão de José Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema, omite informações sobre empresa responsável pela construção do novo Hospital Municipal de Diadema. Não há dados sobre o processo licitatório do empreendimento no Diário Oficial Eletrônico e nos canais oficiais de divulgação da administração. Questionado via Secretaria de Comunicação, o Paço se cala sobre o tema. Oposição diz que petista pratica “estelionato eleitoral”.