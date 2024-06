Santo André realiza encontro sobre ações pelo clima na sexta

Na próxima sexta-feira (28), será realizado o 1º Encontro Santo André pelo Clima, no Auditório Heleny Guariba (Praça IV Centenário, s/n, Centro), das 8h às 12h30. O evento, mais um passo nas discussões em prol da agenda ambiental, será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

O encontro é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento Estratégico e Licenciamento, e pretende colocar em pauta o que o município propõe de possíveis ações, estratégias e políticas públicas para as emergências climáticas.

De acordo com a Prefeitura, neste primeiro encontro haverá a composição de duas mesas formadas por gestores públicos, especialistas, um representante da UFABC (Universidade Federal do ABC) e um agricultor urbano para discutir assuntos sobre emissão de gases de efeito estufa, saúde pública, agricultura e gestão de resíduos sólidos. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.semasa.sp.gov.br.

MESA 1

O primeiro debate terá como tema “Inventário de Gases de Efeito Estufa do Município de Santo André”. A apresentação ficará a cargo do gerente regional técnico do Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade), Gil Scatena. A associação mundial foi responsável por elaborar o primeiro Inventário Municipal de Gases de Efeito Estufa de Santo André, um dos instrumentos de planejamento urbano, mitigação dos impactos causados por atividades humanas e enfrentamento às mudanças do clima.

Em seguida, a bióloga Eriane Justo Luiz Savoia, diretora do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa, abordará os impactos de poluentes na saúde. A última apresentação será da secretária adjunta da Secretaria de Planejamento Estratégico e Licenciamento de Santo André, Marília Formosa Camargo, que também será a mediadora.

MESA 2

A segunda rodada é intitulada “Diagnóstico dos Agricultores Urbanos de Santo André”. A primeira abordagem será da diretora-executiva da empresa Painel Pesquisas e Consultoria, Ermelinda Maria Uber Januário. A empresa executou o primeiro diagnóstico de agricultores do município, realizado no ano passado.

A segunda apresentação é da coordenadora do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da UFABC, Roberta de Assis Maia. A terceira tem como foco o Projeto Horta Campo Verde e as experiências do agricultor urbano Jézer Franco. Por fim, o superintendente adjunto do Semasa, Edinilson Ferreira dos Santos, encerra as discussões com iniciativas que a autarquia tem desenvolvido na gestão de resíduos sólidos para contribuir com a redução de gases de efeito estufa.