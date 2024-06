Yuri Alberto define jogo com o Cuiabá como 'final' para o Corinthians no Brasileirão

Artilheiro disparado do Corinthians na temporada com 14 gols, Yuri Alberto é a grande esperança da torcida para a equipe desencantar no Brasileirão e deixar a zona de rebaixamento. De volta após cumprir suspensão diante do Athletico-PR, o atacante acredita em grande apresentação na Neo Química Arena e define o revela que o time vai encarar o duelo com o Cuiabá como "uma final."

Com apenas oito pontos na competição, o Corinthians pode passar Vitória e Atlético-GO, ambos com 9, e o Vasco em caso de triunfo e de tropeço dos concorrentes. E igualaria os 11 pontos do Cuiabá, mas perderia em número de vitórias.

"Infelizmente fiquei um jogo fora, mas foi bom porque eu vinha de sequência pesada de três, quatro jogos", disse Yuri Alberto, agora descansado e pronto para ajudar o time e o amigo António Oliveira, que fez seu futebol melhorar consideravelmente no ano.

A gente sabe da importância desse jogo, para António vencer também e para todo o grupo. Amanhã vai ser um grande jogo e é mais uma final para a gente", afirmou o centroavante, que volta na vaga de Pedro Raul, escalado em Curitiba.

Por outro lado, o Corinthians informou que o goleiro Carlos Miguel, negociando com o Nottingham Forest, vai trabalhar em horário diferente ao do elenco profissional. Neste terça-feira, ele trabalhou pela manhã e o time, à tarde. Fausto Vera, de saída, nem apareceu na atividade.