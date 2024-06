Volante Matheus Henrique é mais um reforço anunciado pelo Cruzeiro: 'Momento único na carreira'

O Cruzeiro anunciou nas redes sociais nesta terça-feira o volante Matheus Henrique como o seu mais novo reforço para a temporada. Ele chega para o time celeste com contrato definitivo até junho de 2029. O jogador vem do Sassuolo, da Itália, após forte negociação por parte de Alexandre Mattos, que foi até a Europa negociar com o meio-campista.

"Momento único na minha carreira. Eu vou fazer o meu melhor dentro e fora de campo e respeitando essa camiseta aqui que é gigante", declarou o reforço. "O Cruzeiro demonstrou um esforço gigantesco em me contratar. Além disso, a proposta que eles me fizeram é do nível que eu encontraria na Europa."

A diretoria negociava com o estafe de Matheus Henrique há semanas. O clube mineiro tinha dois principais entraves: a forte concorrência de outros times e o desejo do atleta de 26 anos, que gostaria de permanecer na Europa.

Após as partes chegarem a denominadores comuns, Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro, foi à Itália negociar com o Sassuolo, clube onde o paulista tinha contrato até junho de 2028. O negócio envolve 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões).

Matheus Henrique de Souza, de 26 anos, nasceu em São Paulo e iniciou nas categorias de base do São Caetano. Conhecido como Matheuzinho à época, se transferiu em 2017 para o Grêmio, clube aonde ganhou reconhecimento nacional.

Pelo tricolor, disputou 139 jogos, marcou 11 gols e deu 5 assistências. Em 2021, foi vendido por R$ 60 milhões na época para o Sassuolo, onde era considerado titular - por lá, realizou 89 partidas, marcou 6 gols e concedeu 5 assistências.

Matheus Henrique também acumula algumas convocações para a seleção brasileira, especialmente a sub-23, por onde conquistou a medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.