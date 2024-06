EUA: mulher é presa após polícia encontrar cadáver no banco de trás de carro

Uma mulher americana de 32 anos foi presa na manhã do sábado, 22, quando a polícia encontrou uma pessoa morta no banco de trás de seu carro, depois que o veículo se envolveu em um acidente próximo ao Condado de Olmsted, em Minnesota, nos Estados Unidos. A investigação sobre o caso está em andamento e nenhum detalhe adicional foi divulgado até o momento. As informações são da ABC News.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Olmstead divulgado na segunda-feira, 24, a polícia respondia à ocorrência do acidente quando encontrou a dona do veículo, identificada como Margot Lewis, sendo atendida por alguém que passava próximo à rodovia.

"Ao verificar se havia mais alguém no veículo, foi encontrada uma mulher de 35 anos já falecida no banco de trás", disse a polícia. "O estado da falecida era suspeito e ficou imediatamente evidente que a morte não foi resultado do acidente automobilístico", informou.

Segundo a ABC News, Lewis foi transportada para o hospital, onde foi liberada clinicamente. Em seguida, foi transferida para um centro de detenção e colocada sob prisão por interferência com um cadáver, disseram as autoridades. Espera-se que Lewis compareça ao tribunal nesta terça-feira, 25, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Olmsted.