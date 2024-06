Laura Pigossi cai no qualificatório de Wimbledon; Wild estreia com vitória em Eastbourne

Laura Pigossi fez um jogo disputado pelo qualificatório de Wimbledon nesta terça-feira. Mas acabou levando a virada da russa Anastasia Zakharova e acabou eliminada com parciais de 7/6 (9/7), 2/6 e 5/7 após 2h54.

Pigossi começou bem a partida e abriu logo 4 a 1 no primeiro set. Desperdiçou um set point com 5 a 2 e permitiu que a russa buscasse o 5 a 5. Após desperdiçar nova chance de fechar, a parcial foi ao tie-break e a brasileira fechou com 9 a 7.

O segundo set foi ruim e, desta vez, quem abriu 4 a 1 foi a russa. Sem conseguir reagir, Pigossi acabou permitindo o empate ao cair por 6 a 2 sendo quebrada pela segunda vez na parcial.

A decisão acabou no terceiro set e o nervosismo se fez presente, com quatro quebras seguidas. Com 3 a 3, novamente a brasileira perdeu o serviço, e reagiu a seguir. Com 6 a 5 contra, a brasileira foi bastante pressionada no saque e acabou caindo no primeiro match point da russa.

ALTOS E BAIXOS EM EASTBOURNE

Garantido na chave de simples de Wimbledon, Thiago Wild estreou bem no Torneio de Eastbourne, preparatório para o Grand Slam, ao anotar um duplo 6/4 sobre o australiano James Mccabe. Nas oitavas de final, nesta quarta-feira, o brasileiro terá o principal favorito do torneio pela frente, o americano Taylor Fritz.

"Foi uma boa estreia, não só no torneio, mas também foi meu primeiro jogo na grama nessa temporada. Joguei superbem, mesmo ele vindo já embalado do quali. Agora tem o (Taylor) Fritz, que sempre é jogo duro, ainda mais nesse piso, mas tenho chances e vou focar no que eu posso fazer para vencer", afirmou o brasileiro.

Também em Eastbourne, mas na chave de duplas, Rafael Matos e Marcelo Melo foram eliminados com derrota em sets diretos diante dos favoritos Neal Skuoski, da Grã-Bretanha, e o neozelandês Michael Venus. Os quarto favoritos venceram com 7/6 (7/3) e 6/4).

No feminino, novo revés. Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs, dupla terceira favorita, acabou surpreendida e deu adeus com derrota para as britânicas Maia Lumsden e Harriet Dart, parciais de 7/5 e 6/4.