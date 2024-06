Bárbara Evans revela que não vai ao banheiro há três dias após cirurgias plásticas e brinca: Estou tão fedida

Bárbara Evans compartilhou com seus fãs que não vai ao banheiro desde a última quinta-feira, dia 20. O motivo? A modelo realizou três cirurgias plásticas e, por serem procedimentos invasivos, ela não pôde tomar um banho convencional e nem fazer suas necessidades adequadamente.

Bárbara realizou uma lipoaspiração nas costas, trocou a prótese de mama com mastopexia e fez uma lipo abdominoplastia. A filha de Monique Evans contou, brincando, por meio de seus Stories do Instagram que está se sentido com mau odor, já que o banho acaba acontecendo apenas com lenço umedecido por conta das fitas que estão pelo seu corpo, algo comum nesse tipo de cirurgia:

- Gente, estou tão fedida, mas tão fedida. Estou fazendo drenagem com um creme, que fico mais fedida ainda, começou o relato, em tom de brincadeira.

A modelo irá retirar o dreno e os pontos das operações na próxima terça-feira, dia 25, e disse que não vê a hora de tomar um banho normal e lavar o cabelo:

- Eu não estou me aguentando, não vejo hora de chegar terça-feira, preciso voltar a tomar banho e lavar o cabelo.

Ela ainda sanou a curiosidade dos fãs que perguntaram se ela já teria usado o banheiro:

- O povo é muito curioso, né? Estão me perguntando se eu já fui ao banheiro, já fui. Na quinta-feira, porém, depois de lá não fui mais. Na hora que resolver vir, quero saber como vou fazer para tirar essa roupa aqui inteira, ou talvez vai com roupa mesmo, e aí salve-se quem puder, disse aos risos.

Evans gravou os Stories em sua cinta pós-cirúrgica, a mesma que ela mencionou na sequência de vídeos.