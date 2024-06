Zema diz ter ficado 'surpreso' ao saber de viagem de Lula a Minas: 'Não fui informado'

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou nesta segunda-feira, 24, que não foi avisado pelo governo federal da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Estado.

O petista tem agenda prevista em Minas na quinta, 27, e na sexta, 28, mas Zema foi questionado sobre uma possível audiência com o presidente e disse "estar surpreso com a pergunta". Na quinta, Lula prevê uma visita a Contagem e, no dia seguinte, seguirá para agenda em Juiz de Fora.

"Eu não fui informado, até o momento, que o presidente estará em Minas", afirmou o governador. Em seguida, o secretário de Comunicação de Zema, Bernardo Santos, disse que o Palácio do Planalto ainda não havia avisado o Executivo mineiro sobre uma eventual agenda. "Ou mandam uma hora antes (convite) ou inventam que tinham mandado, mas não mandaram", alegou Santos.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência informa que há, por ora, uma "previsão de visita" do presidente a Minas Gerais. "Sendo assim, os convites ainda não foram enviados, pois a agenda ainda não está confirmada", afirma o órgão. "Os convites para autoridades são enviados com a confirmação da agenda."