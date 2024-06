Neymar se surpreende ao ver Vini Jr. substituído por Dorival na seleção brasileira

Neymar se recupera de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não pôde se juntar ao elenco da seleção brasileira que disputa a Copa América. No entanto, o camisa 10 do Al-Hilal fez questão de prestigiar os companheiros ao assistir de um dos camarotes do SoFi Stadium o jogo Brasil x Costa Rica, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Embora não estivesse em campo, Neymar ainda foi uma das atrações da partida, e a reação do atacante a uma substituição feita por Dorival Júnior chamou a atenção na web. Aos 25 minutos do segundo tempo, o técnico decidiu colocar Endrick no lugar de Vinícius Júnior, e surpreendeu o ex-santista.

O camisa 7 da seleção tentou, mas sequer conseguiu finalizar ao gol no tempo que ficou no jogo. Ainda assim, a alteração gerou incredulidade. No vídeo, Neymar aparece de braços abertos enquanto questiona: "O Vini?". Um dos amigos do astro também reagiu com surpresa à modificação.

O duelo Brasil x Costa Rica terminou em 0 a 0, e a seleção ocupa atualmente a segunda posição do Grupo D, seguida pela Costa Rica, com um ponto cada. A liderança está com a Colômbia, que venceu o Paraguai por 2 a 1 e tem três pontos. Os paraguaios, zerados, são os lanternas da chave.

Os comandados por Dorival voltam a campo contra o Paraguai, na sexta-feira, em Las Vegas. O último embate da fase de grupos será diante dos colombianos, no dia 2 de julho, em Santa Clara, na Califórnia.