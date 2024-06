Incêndio atinge garagem de ônibus na Barra Funda

Um incêndio atingiu um ônibus e um caminhão dentro de uma garagem na Rua do Bosque, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na noite da segunda-feira, 24. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi feito por volta das 21 horas. Perto das 22h30, as chamas já tinham sido extintas pelas cinco viaturas deslocadas pela corporação e, de acordo com os militares, não houve vítimas na ocorrência.

Moradores do entorno registraram imagens do incêndio e chegaram a relatar uma explosão.

As fotos mostram um fogo intenso e um alto volume de fumaça próxima de prédios da região.

Outro usuário postou um vídeo do que seria o incêndio. Pelas imagens, é possível ver um dos veículos coberto pelas chamas.

"Incêndio sinistro na região da Barra Funda. Rolou uma explosão enorme e agora o fogo está consumindo o lugar. Os bombeiros acabaram de chegar", disse um usurário, no X (ex-Twitter).

"Atualizando oco(rrência) das 20h52 fogo em ônibus no interior de garagem aberta na R. do Bosque, 84. Santa Cecília. Fogo extinto pelas equipes e local deixado em segurança", informaram os bombeiros, também no X.