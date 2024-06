Copom reafirma na ata que política fiscal crível contribui para ancoragem das expectativas

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 25, reafirmou que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e a redução dos prêmios de risco, o que impacta a condução da política monetária. Por isso, o colegiado monitora "com atenção" como os desenvolvimentos recentes da política fiscal vão afetar a política monetária e ativos financeiros.

"Políticas monetária e fiscal síncronas e contracíclicas contribuem para assegurar a estabilidade de preços e, sem prejuízo de seu objetivo fundamental, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego", diz o documento.

Em avaliação unânime, o Comitê destacou a perseguição da reancoragem das expectativas de inflação "independentemente de quais sejam as fontes por trás da desancoragem ora observada". Essa reancoragem é vista como elemento essencial para assegurar a convergência da inflação para a meta.

"O Comitê avalia que a redução das expectativas requer uma atuação firme da autoridade monetária, bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação tanto das instituições como dos arcabouços fiscal e monetário que compõem a política econômica brasileira", diz a ata. O Copom, por fim, diz que "não se furtará" do compromisso para atingimento da meta de inflação e entende o papel fundamental das expectativas nessa dinâmica.