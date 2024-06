Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas chinesas estendem perdas recentes

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/06/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, com a do Japão favorecida pelo enfraquecimento do iene, mas as chinesas estenderam perdas recentes.

O índice japonês Nikkei subiu 0,95% em Tóquio, a 39.173,15 pontos, impulsionado por ações de montadoras, trading companies e bancos, à medida que a recente desvalorização do iene frente ao dólar melhora a perspectiva de lucros.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,25% em Hong Kong, a 18.072,90 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 0,35% em Seul, a 2.774,39 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,27% em Taiwan, a 22.875,97 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho pelo quinto pregão consecutivo, pressionados por ações de semicondutores e hardware. O Xangai Composto caiu 0,44%, a 2.950,00 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,46%, a 1.609,03 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana teve seu maior ganho diário em quase seis semanas, com destaque para o setor minerador, que reverteu parte das perdas das duas últimas semanas. O S&P/ASX 200 avançou 1,36% em Sydney, a 7.838,80 pontos. Os produtores de minério de ferro Fortescue, Rio Tinto e BHP garantiram altas de 1,9% a 2,1%.

