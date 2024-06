Arboleda e Luciano treinam e São Paulo inicia preparação para enfrentar Criciúma

Poupados diante do Vasco, em jogo que o São Paulo foi goleado por 4 a 1 em São Januário, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Arboleda e o atacante Luciano participaram o treino desta segunda-feira no CT da Barra Funda.

Após dar folga ao elenco no domingo, o técnico Luis Zubeldía iniciou as atividades visando o duelo diante do Criciúma. O confronto está marcado para esta quinta-feira, no Morumbis. O time, que vem de duas derrotas seguidas, busca a reabilitação diante de sua torcida.

Na movimentação, a comissão técnica fez uma atividade em campo reduzido. O objetivo foi trabalhar a posse de bola. Jogando em casa, o São Paulo deve apostar na marcação por pressão diante dos catarinenses.

O treino também contou com a participação do meia Alisson. Ele não esteve no confronto com o Vasco por estar cumprindo suspensão automática e tem boas chances de reforçar a equipe nesta quinta-feira.

Após emplacar uma invencibilidade de 13 partidas com Zubeldía, o São Paulo agora tenta se reencontrar no torneio. A sequência recente, porém, não é muito animadora. Nos últimos cinco jogos do Nacional, a equipe paulista obteve apenas uma vitória, diante do Cruzeiro. Depois disso, os são-paulinos acumularam dois empates (Internacional e Corinthians) e duas derrotas (Cuiabá e Vasco).

Na classificação, o São Paulo aparece em nono lugar com 15 pontos. Em 11 rodadas, o time venceu quatro partidas, empatou três vezes e perdeu quatro duelos.