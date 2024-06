Após criticar universidades, André Valadão passeia com os filhos em Harvard

O pastor André Valadão, que recentemente orientou pais a não deixarem filhos irem para a faculdade, publicou um vídeo no domingo, 23, passeando na Universidade de Harvard, no estado de Massachusetts, EUA. "Oi, Brasil! Quem diria, hein? Em meio à polêmica, olha aqui onde estou com meus filhos", ironizou.

O pastor não esclareceu o motivo do passeio. Na semana passada, viralizou nas redes um vídeo em que Valadão aparece pregando contra universidades, alegando que seria preferível incentivar filhos a "vender picolé".

"Se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", disse.

A crítica também foi direcionada às mulheres: "Criou a sua filha para quê?", começa o pastor. "Para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida", disse.

Harvard ocupa a quarta posição no ranking de melhores universidades do mundo, segundo a QS World University. No Brasil, a USP vence entre as nacionais, sendo a vice-campeã entre as melhores universidades da América Latina e Caribe.