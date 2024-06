PIB da Argentina no 1º tri cai 5,1% ante igual período de 2023 e 2,6% ante 4º tri de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina caiu 5,1%, na leitura preliminar do primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta segunda-feira, 24, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

Ante o quarto trimestre de 2023, houve queda de 2,6%, após ajustes sazonais.