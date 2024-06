Alpine, ainda sem dupla de pilotos para 2025, faz teste com Mick Schumacher

O piloto alemão Mick Schumacher vai testar um carro de Fórmula 1 da geração atual no circuito de Paul Ricard, na França, na próxima semana. Ele terá à disposição um Alpine A522 com especificações de 2022.

O filho de Michael Schumacher foi piloto da Haas em 2021 e 2022 e atualmente é piloto de reserva da Mercedes, ao mesmo tempo que competiu pela Alpine no Campeonato Mundial de Endurance.

O piloto de 25 anos é candidato a uma vaga na Alpine em 2025. A equipe já anunciou a saída do francês Esteban Ocon no final desta temporada. Mick Schumacher irá pilotar um carro com especificações de 2022 pela primeira vez.

Desde que perdeu um lugar no grid da Fórmula 1, o alemão completou um teste de pneus Pirelli para a Mercedes no ano passado e outros com um carro da McLaren com especificações de 2021. Na próxima semana, Schumacher terá a companhia de Jack Doohan, piloto reserva da Alpine, que também é cotado para ficar com a vaga de titular.

"Como parte de nosso programa de teste de carros anteriores, testaremos com o piloto reserva Jack Doohan, de acordo com o cronograma de 2024, bem como com Mick Schumacher como parte de seu projeto Alpine Endurance na próxima semana no circuito de Paul Ricard", anunciou o comunicado da escuderia francesa, que ocupa a sétima colocação no Mundial de Construtores, com 8 pontos.