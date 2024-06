Dave Grohl alfineta Taylor Swift durante show do Foo Fighters: 'Tocamos de verdade'

Dave Grohl, vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters, criticou Taylor Swift durante o show que o grupo realizou em Londres no último sábado, 22. "Nós tocamos de verdade ao vivo", disse.

O artista comparou as apresentações da banda com os shows da cantora. "Estou dizendo, cara, você não quer mexer com a fúria de Taylor Swift. Gostamos de chamar nossa turnê de Errors Tour (Turnê dos Erros, em tradução livre), porque já tivemos mais do que algumas eras, e alguns erros também. Apenas alguns."

Fãs presentes no momento riram da declaração e aplaudiram o cantor. "Estou apenas dizendo: vocês gostam de rockn roll raiz e ao vivo, certo? Então, vocês vieram ao lugar certo", finalizou.

A provocação se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. "Somente mais um homem usando o nome dela para conseguir atenção", criticou um internauta. "Não entendi a briga entre o Dave Grohl e a Taylor Swift, mas eu tenho dois ouvidos então continuarei ouvindo os dois", disse outro.

Na última semana, a cantora americana também esteva na capital da Inglaterra, onde realizou três shows da The Eras Tour.