Anitta mostra perrengue chique nos bastidores da Semana de Alta-Costura em Paris

Nesta segunda-feira, dia 24, começa a Semana de Alta-Costura, evento luxuoso e super exclusivo que reúne as criações de moda mais esperadas do ano. E é claro que a Girl From Rio foi convidada! Anitta arrasou no tapete vermelho para conferir o desfile da grife Schiaparelli e ainda teve a companhia de Kylie Jenner e Selma Blair dentro do evento.

A brasileira escolheu um vestido preto e branco, com a saia drapeada. O tecido nude deixava a sensação de costas nuas, trazendo um grande destaque para o look da famosa. O visual ainda ficou completo com acessórios em dourado, trazendo ainda mais brilho.

Mas Anitta não era a única famosa por lá! Na verdade, a marca conseguiu reunir a Girl From Rio, Selma Blair e Kylie Jenner na primeira fila do desfile. As três ainda foram gravadas conversando e se divertindo juntas no evento. É muito poder reunido, né?

Luxo e beleza à parte, a funkeira decidiu mostrar a realidade do evento e compartilhou um perrengue de beleza que aconteceu nos bastidores. Acontece que ela participou do desfile da Balmain horas antes e os maquiadores decidiram reaproveitar a mesma make para o segundo evento.

Ao voltar ao hotel para trocar de roupa, a cantora foi instruída a lavar apenas o cabelo, sem molhar o rosto. E como ela fez isso? Fácil! Apenas deitando o corpo próximo à banheira, enquanto molhava os fios com um chuveirinho.

- Quando tem que trocar o look, mas não trocar a maquiagem. Não desperdiçar a maquiagem, mas trocar o cabelo, porque tem que ser uma nova entrega. Vamos lá, são as correrias do fashion. Essa vida de modelo, brincou durante o vídeo.