'A Casa do Dragão': 3 descobertas do teaser do terceiro episódio

A Max lançou na noite do último domingo, 23, o teaser do terceiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. O trailer mostra cenas inéditas dos próximos episódios, como uma luta de dragões, a viagem de Daemon e a guerra cada vez mais próxima.

A Casa do Dragão, que retrata a guerra familiar pelo Trono de Ferro, é uma série derivada de Game of Trones, se passando 180 anos antes da história original. É baseada no livro Fire & Blood, de George R.R. Martin.

Novos episódios da série são lançados semanalmente, a cada domingo. Apesar de ainda estar na transmissão da segunda temporada, uma terceira já foi confirmada.

Cuidado com spoilers sobre o segundo e o terceiro episódios da 2ª temporada de 'A Casa do Dragão'

No vídeo, fica claro para onde Daemon Targaryan (Matt Smith) foi. Ele ignorará as ordens de Rhaenyra (Emma DArcy) e seguirá até o castelo de Harrenhal sozinho, como parte importante para estratégia dos Pretos na guerra contra os Verdes.

Esta decisão obriga Sir Cole (Fabien Frankel) o novo mão do rei Aegon II (Tom Glynn-Carney) a enviar forças ao local.

Rhaenyra, enfim, percebe que o conflito será inevitável.

O próximo episódio, segundo o teaser, enfim mostra as "danças dos dragões", como são chamadas as lutas entre dragões.

O fato do lado de Rhaenyra ter mais dragões, 6 contra 4 de seus inimigos, não tornará a guerra fácil ou menos destrutiva para os dois lados.