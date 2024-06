Paul McCartney anuncia shows em SP e Florianópolis: pacote VIP pode custar mais de R$ 7 mil

Paul McCartney retorna ao Brasil em 2024 pela segunda vez, para sua turnê Got Back Tour, em dois shows exclusivos nas cidades de São Paulo e Florianópolis, em Santa Catarina, em 15 e 19 de outubro, respectivamente.

A vinda do ex-Beatles foi anunciada pela produtora Bonus Track, que também é responsável pelos festivais MITA e Uma Doce Maravilha. De acordo com a postagem, feita nas redes sociais, a pré-venda dos ingressos começa na terça-feira, 25, mas é apenas para os membros do fã clube do artista.

"E aí, Brasil! Estamos de volta! Vamos fazer alguns shows no país. Eu gostaria de te ver lá, porque vamos curtir muito e viver grandes momentos juntos! Na última vez em que estive aí, foi fantástico! Sempre é fantástico no Brasil! Nós te amamos! O pai tá on!", disse Paul, no vídeo de divulgação para a turnê.

Os ingressos variam entre R$ 225 e R$ 7 mil reais, no pacote Hot Sound, que além de incluir acesso exclusivo para a passagem de som realizada antes do show, também tem kits de merchandising exclusivos e um "pré show", serviço de recepção que ocorre antes da apresentação.

Tour, no Brasil

Onde e quando: São Paulo, São Paulo - Allianz Parque, 15 de outubro e Florianópolis, Santa Catarina - Ressacada, 19 de outubro;

Ingressos: Pré-venda para membros do fã clube Paul McCartney a partir de terça-feira, 25, às 10h; venda geral na quarta-feira, 26, às 12h;

Preços: a partir de R$ 225 (meia-entrada), até R$ 7290 (Ingresso Hot Sound);