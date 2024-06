S&P prevê que taxa de depósito do BCE atingirá piso de 2,5% no 3º trimestre de 2025

A S&P Global Ratings prevê que o Banco Central Europeu (BCE) terá condições de cortar suas principais taxas de juros em um ritmo trimestral de 25 pontos-base, uma vez que a economia da zona do euro deverá crescer em 2025 e a inflação provavelmente voltará para a meta oficial de 2% em meados do ano que vem, contanto que não ocorram novos choques, segundo relatório de perspectiva divulgado nesta segunda-feira, 24.

Pelos cálculos da S&P, a taxa de depósito do BCE, hoje em 3,75%, deverá atingir o piso de 2,5% no terceiro trimestre do próximo ano.

A S&P ressalta, porém, que riscos ligados à divergência entre as políticas monetárias do BCE e do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), além de incertezas políticas na Europa e a deterioração de suas relações econômicas com a China, poderão afetar a confiança das empresas e dos investidores, assim como a estabilidade financeira e o processo de transmissão de decisões monetárias do BCE à economia da zona euro.