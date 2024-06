Desenrola Pequenos Negócios atinge R$ 1,681 bi em renegociações

O Desenrola Pequenos Negócios atingiu R$ 1,681 bilhão em créditos renegociados até o último dia 19, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O número é 33% superior ao da semana anterior, encerrada em 14 de junho, e envolve 49 mil contratos e 38 mil empresas.

Voltado a microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas, o Desenrola Pequenos Negócios foi estruturado pelo governo federal e pelos bancos após a experiência da versão do programa para pessoas físicas, iniciada no ano passado e encerrada em maio deste ano. Naquele mesmo mês foi iniciada a versão para as pequenas empresas.

As empresas podem renegociar dívidas não pagas até o dia 23 de janeiro de 2024, e não há prazo para a adesão.

A participação é feita através dos canais das instituições financeiras com as quais os clientes têm dívidas. Não estão incluídos débitos com setores não financeiros.