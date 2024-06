Morre ator de 'Piratas do Caribe' após ser atacado por tubarões no Havaí

O ator Tamayo Perry, que fez parte do elenco de um dos filmes da franquia Piratas do Caribe, morreu no último sábado, 22, aos 49 anos, após ser atacado por tubarões no Havaí.

Segundo informações do serviço de emergência de Honolulu, o artista, que também trabalhava como salva-vidas, estava praticando surfe quando acabou sofrendo o ataque na praia de Malaekahana. Ele chegou a ser socorrido e foi levado às pressas para a costa, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Segurança Oceânica de Honolulu, Kurt Lager, o ator era "um salva-vidas amado por todos" e tinha "a personalidade contagiante". Já o prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi, disse: "Tamayo era um homem lendário da água e altamente respeitado, ele cresceu aqui e é um grande membro da nossa equipe de segurança oceânica".

Além de participar do quarto filme de Piratas do Caribe, Tamayo fez parte das séries Lost, Havaii Five-0, e dos longas, A Onda dos Sonhos e As Panteras: Detonando.