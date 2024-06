Taxas futuras de juros rondam ajustes, com viés de alta de Treasuries

Os juros futuros começam esta segunda-feira (24) perto da estabilidade, mas com viés de alta, acompanhando os retornos dos Treasuries. No Boletim Focus, após o Copom manter a Selic em 10,50% na semana passada e rever suas projeções para o IPCA, a expectativa do mercado para a inflação deste ano foi elevada pela sétima semana consecutiva. A expectativa agora é com a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça, 25.

Às 9h26 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava na máxima de 10,600%, de 10,605% no ajuste de sexta-feira. O vencimento para janeiro de 2027 estava em 11,510%, de 11,522%, e o para janeiro de 2029 marcava 11,920%, de 11,931% no ajuste anterior. O juro da T-note de 10 anos subia a 4,269% (de 4,253%).