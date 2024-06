Ator de Piratas do Caribe morre após ser atacado por tubarão no Havaí

Tamayo Perry, conhecido por ter participado do filme Piratas do Caribe, morreu aos 49 anos de idade após sofrer um ataque de tubarão no Havaí, nos Estados Unidos.

Segundo a revista People, o ator trabalhava como salva-vidas no condado de Honolulu Ocean Safety e estava surfando no momento do acidente.

O prefeito se pronunciou sobre o caso dizendo:

É apenas uma perda trágica. Tamayo era um homem da água lendário e altamente respeitado.

Forças para a família, né?